Надавили: на Украине обещают внести поправки в закон «Об образовании»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов внести изменения в скандальный закон «Об образовании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время выступления в ПАСЕ Порошенко отметил, что дал приказ специалистам Минобразования Украины отправить закон в Венецианскую комиссию Совета Европы для проведения экспертизы. При этом пообещав, что после выводов комиссии в «мовном» законе будут учтены все рекомендации.

«Мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучать и украинский язык», – рассказал украинский президент.

Напомним, 25 сентября Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Более того, Венгрия заявила о намерена потребовать от ЕС введения санкций в отношении Украины, если закон «Об образовании» не будет отозван.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.10.17

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