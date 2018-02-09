Венгрия выполняет обещания: комиссия Украина-НАТО заблокирована

Венгрия наложила вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рандеву было запланировано на середину текущего месяца. Но Венгрия наложила запрет на проведение встречи министров обороны стран НАТО и Украины, и теперь она не состоится, по крайней мере, в ближайшее время: «На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО», – сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Накануне венгерско-украинский конфликт вспыхнул с новой силой: вместо обещанных поправок, которые должны были внести скандальный закон «Об образовании», принятый на Украине в сентябре, в МИДе «Незалежной» попросту заявили, что с венгерской стороной улажен языковой вопрос.

Будапешт данную информацию опроверг, отметив, что Украина по-прежнему не выполняет требования Венецианской комиссии по образовательному закону. «Соглашения по украинскому закону об образовании нет», – заявил представитель венгерского дипломатического ведомства Тамаш Менцер и напомнил украинским коллегам, что Будапешт откажется от политики блокирования международных инициатив Украины только, если Киев внесет поправки в закон.

При этом глава МИДа Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета министров ОБСЕ и вовсе попросил ввести в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ, так как в регионе постоянно звучат антивенгерские лозунги и сохраняется напряженность.

Как сообщал «Новый День», в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева из-за скандального украинского закона «Об образовании». В свою очередь венгры Украины заявили, что будут бороться за отмену или локальную переработку скандального закона «Об образовании». В ответ украинские националисты устроили погромы в сельсоветах и сорвали с административных зданий в Закарпатской области венгерские флаги, а в Верховной Раде пытались продвинуть идею лишения гражданства всех жителей Украины, имеющих венгерские и румынские паспорта.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.02.18

Восстание животных: в Ялте собака напала на автомобиль и отгрызла номер (ВИДЕО). / Эксперты: Отельерам Крыма и Кубани придется снижать цены. / Крымский эксперт: Участники «майданного» переворота прозевали Крым и уничтожили Украину как государство. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»