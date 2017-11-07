Украинские нацменьшинства не дадут «Незалежной» искоренить русский язык

Венгры Украины будут бороться за отмену или локальную переработку скандального закона «Об образовании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общин подчеркивают, что отступать они не будут, даже если для венгерского и других языков Евросоюза сделают исключение: власти Украины должны учесть интересы всех представителей национальных меньшинств, в том числе и русских.

«Мы требуем оставить за венграми Закарпатья право обучаться на венгерском. Закон не должен дискриминировать, в том числе и русский язык. При этом нельзя, чтобы получилось так, что одни нацменьшинства имеют право учиться на родном языке, а другие – нет. На Украине не должно быть дискриминации ни в каком виде», – цитируют «Известия» лидера украинских венгров, зампредседателя Закарпатского областного совета Иосифа Борто.

Глава демократического союза венгров Украины Михаил Товт тоже считает, что заявления украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что из закона выведут «языки Евросоюза», некорректны. Он также настаивает на том, что необходимо бороться за язык каждого этнического меньшинства страны, будь то венгерский, русский или какой-либо иной.

Отметим, на территории Украины, по официальным данным, русскоязычное население составляет около 8 млн человек. Закарпатских венгров – около 160 тыс человек.

Остальные общины на Украине менее активны, однако также выражают недовольство законопроектом. На сегодняшний день все украинские нацменьшинства ждут вердикта Венецианской комиссии. Они надеются, что абсолютно всем нацменьшинствам вернут право на образование на родном языке.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон Украины об образовании направлен исключительно против русского населения. Такие выводы дипломат сделала после того как появились сообщения о том, что Киев дал гарантии Болгарии, Румынии, Польше и Венгрии, что их соотечественники на Украине смогут обучаться на языках нацменьшинств. Между тем, о русскоязычном населении «Незалежной» речь не идет.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 07.11.17

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