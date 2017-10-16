Угорці?  Геть! На Украине хотят лишать венгров и румын  гражданства

Экс-депутат Верховной Рады, националист Игорь Мирошниченко выступил с инициативой лишить гражданства всех жителей Украины, имеющих венгерские и румынские паспорта.

«Мы должны делать дипломатические заявления, вызывать послов, делать ноты протеста, например, касаемо раздачи венгерских паспортов гражданам Украины, ведь это запрещено украинским законодательством. Выявляя факты двойного гражданства, мы должны жестко лишать украинского или ставить перед выбором, уже кардинальным. В том числе, и наших граждан», – заявил Мирошниченко.

А заодно и возмутился обилием венгерских флагов в Закарпатье и румынских на Буковине. По мнению Мирошниченко, такими темпами скоро будут легализованы российские флаги на востоке страны, «а это означает тихую ползущую оккупацию».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине живут более 500 тысяч венгров и румын. Двойное гражданство – согласно статье 4 Конституции Украины – в стране запрещено. При этом гос органы Украины не ведут никакого подсчета граждан, имеющих двойное гражданство, а власти Венгрии и Румынии предоставляют паспорта своим диаспорам на Украине, «потому что люди об этом просят».

Напомним, министры иностранных дел Венгрии и Румынии объединились против Киева из-за скандального закона «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

В Будапеште венгерская ультиправая националистическая партия «Йоббик» организовала акцию за самоопределение для Закарпатья.

Украинские дипломаты обвинили Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье.

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 16.10.17

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