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Пятница, 1 декабря 2017, 07:24 мск

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Украинский национализм требуют признать формой нацизма

Украинский национализм требуют признать формой нацизма

Украинский национализм необходимо признать формой нацизма. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Как уже сообщал «Новый День», националистическое движение на Украине все больше приобретает черты терроризма: ежедневно звучат откровенные угрозы и призывы к физической расправе над «непатриотами» и теми, кого записали во враги страны.

Принимаются все новые законы, ограничивающие права представителей любых народов, кроме этнических украинцев. На этом фоне «Незалежная» начала терять союзников. Вслед за Венгрией и Румынией большие проблемы Украине пообещала и Польша. Однако это никак не повлияло на политику правительства страны, попустительствующего и зачастую откровенно поддерживающего радикальных националистов.

«Крайний, как они сами говорили интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как «Правый сектор» (запрещена в РФ), партия «Свобода», Радикальная партия. Это все части одного нацистского крайнего украинского национализма, – цитируют Иоффе РИА «Новости». – Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным».

Напомним, в среду председатель Госсовета РК Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы, заявив: Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма – следствие одной преступной идеологии.

В Крыму считают, что международная общественность должна дать нацизму на Украине принципиальную оценку и назвать вещи своими именами.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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