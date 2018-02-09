На Украине признали: Крым и Донбасс возвращать нельзя

Украинский видеоблогер и бывший боец АТО Александр Мединский уверен, что Крым и Донбасс нельзя возвращать «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Мединского, в случае возвращения «отколовшихся территорий» в состав современной Украины, националисты уничтожат население полуострова и самопровозглашённых республик.

«В эту Украину – ни в коем случае возвращать их нельзя! Потому что мы понимаем, что в Киеве происходит, в столице «С14» убивают людей. И не только они: те же «Национальные дружины», «Азов» и «Правый сектор» (организации запрещены в РФ – прим. НД). Я считаю, что если вдруг каким-то непонятным образом эти территории окажутся в составе Украины, то это будет геноцид, это будет трагедия, – отметил Мединский. – Такое нельзя».

Как сообщал «Новый День», созданные на Украине «Национальные дружины» всерьез напугали даже местное население, а также президента страны Петра Порошенко. По мнению экспертов, радикальные организации могут устроить в стране кровавый переворот.

А в Крыму уверенны, что украинский национализм необходимо признать формой нацизма, так как в стране ежедневно звучат откровенные угрозы и призывы к физической расправе над «непатриотами» и теми, кого записали во враги страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.02.18

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