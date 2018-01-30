Украинские журналисты: в Киеве может произойти кровавый переворот

Украинские эксперты предрекают: в случае новой попытки захвата власти Киев зальют кровью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», созданные на Украине «Национальные дружины» всерьез обеспокоили и запугали местное население, а также президента страны Петра Порошенко. Отметим, что в минувшие выходные около 600 так называемых «дружинников» приняли присягу и маршем прошлись по центральным улицам Киева.

Украинский журналист Юрий Кот считает: марш радикалов – демонстрация того, что новая «сила» может попытаться свергнуть действующего управленца Украины.

«Национальные дружины, созданные на Украине – это боевики Авакова, батальоны сформированные с штурмовой целью. Это демонстрация силы, которая, очевидно, стала неожиданной для того же Петра Алексеевича. Она была ориентирована, прежде всего, на Порошенко, а также на население Киева. Чтобы они понимали: появилась новая сила, которая будет наводить свой «порядок» и не собирается считаться ни с конституцией, ни с законами Украины», – сообщил Кот во время конференции на канале «Open Ukraine». По его мнению, создав дружины, глава МВД Украины Арсен Аваков, намекает Америке, что есть силы готовые развязать военный конфликт с РФ.

«Они маякуют Америке, что если Порошенко не готов выполнять, а он не готов выполнять приказы по развязыванию войны с Россией, то есть сила, которая способна на это. Причем сила серьезная, организованная, не прячущаяся под покровом ночи: они уже днем открыто, нагло в центре города, не согласовывая, идут и делают, что хотят», – подчеркивает украинский журналист.

В свою очередь украинский видеоблогер Александр Мединский отмечает: Порошенко понимает, что находится в тяжелой ситуации и уже готовится к попытке переворота, которую могут предпринять радикалы. Так, во время митингов националистов в Киев по приказу украинского лидера под видом гражданских, отправляют военных, а тяжелое вооружение, которое им поручено использовать для обороны Порошенко, уже даже не скрывают, а выставляют напоказ в жилых кварталах города. «Когда в Киеве проходят какие-то массовые мероприятия, весь центр столицы забит оружием, бронетехникой. Это все стоит во дворах. Люди живут в гостиницах, получают по 10 тысяч гривен в сутки за то, что они без сожаления, без раздумий применят все это тяжелое вооружение, стрелковое вооружение против тех, кто дерзнет покуситься на власть Петра Алексеевича», – поделился блогер и бывший боец АТО.

Он отмечает: если Порошенко будет давить на радикалов, его участь будет весьма печальной: «Он просто не доедет до Жулян (аэропорт – прим. НД). Мост, ведущий в Жуляны, будет перекрыт, а по пробкам Порошенко не доедет, его отстрелят где-то на улице», – заключил блогер.

Как сообщал «Новый День», ранее Аваков объявил о создании полицейских подразделений для Крыма и Севастополя, «когда они будут освобождены».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.01.18

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