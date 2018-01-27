Страна карателей: на Украине создают отряды крымских полицаев – из националистов и крымских татар

Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о создании полицейских подразделений для Крыма и Севастополя, «когда они будут освобождены».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление прозвучало на итоговой коллегии МВД в Киеве.
Пока патрульные отряды под названием «Крым» и «Севастополь» будут работать «на других участках».
«Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут там работать», – заявил Аваков.
Набор в подраздедения планируется начать в текущем году. Эксперты не сомневаются, что отряды будут созданы из числа самых радикальных украинских националистов, отвоевавших с мирным населением в Донбассе, и членов практически разложившегося крымскотатарского батальона одного из организаторов крымской блокады Ленура Ислямова.
В Крыму уже ответили на эту инициативу.
«Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. У них осталось целых 1,5 патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма, и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить», – цитирует RT вице-премьера правительства Крыма Дмитрия Полонского.
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