Боец АТО: Киев устроил на Украине геноцид и должен за это ответить

Киев устроил массовый геноцид не только в Донбассе, но и на всей территории Украины. Об этом заявил видеоблогер, сторонник евромайдана и бывший боец АТО Александр Мединский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мединский принял участие в видеоконференции в качестве свидетеля и выразил готовность нести ответственность за свои действия, совершенные в зоне конфликта на юго-востоке страны. Он считает, что предстать перед трибуналом должны все участники военного конфликта в Донбассе, в том числе и представителей действующей власти Украины.

По словам Мединского, устроенный киевским режимом геноцид коснулся не только жителей ЛНР и ДНР, но и всего населения Украины. В тоже время, по его подсчетам, больше всего людей пострадало в «серой зоне»: «Около 1,5 миллионов человек подвергаются нечеловеческому обращению, в том числе со стороны добровольцев, которые заходят и грабят этих людей», – подчеркнул он.

Мединский заявил: созданные Киевом добровольческие подразделения, занимающиеся казнями, пытками, задерживающие и удерживающие в плену гражданских лиц усугубили гуманитарную обстановку на юго-востоке «Незалежной».

Бывший боец рассказал, что в его обязанности входило проведение разведки. И добавил: многих его «коллег», принимающих участие в АТО, Украина заманила на войну с помощью высоких зарплат, которые в «Незалежной» почти невозможно получить.

«На Украине низкий уровень жизни, сложно обычному человеку заработать деньги, а в армии это реальный способ, чтобы прокормить свои семьи. Те, кто воюет на передовой, получают около 18 тысяч гривен – это большие деньги для обычного человека. Таким образом, заманивают на войну. Я считаю это бесчеловечным на фоне фактического геноцида собственного народа», – заключил АТОшник.

Ранее Мединский заявил, что Крым и Донбасс нельзя возвращать «Незалежной», так как в случае возвращения «отколовшихся территорий» в состав современной Украины, националисты под корень уничтожат население полуострова и самопровозглашенных республик.

Донецк, Анастасия Зук

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