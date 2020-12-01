«Крымский сценарий обкатан» – в Закарпатье депутаты спели венгерский гимн вместо украинского

В Сюртовской объединенной территориальной громаде Закарпатской области Украины недавно избранные на муниципальных выборах депутаты спели на первом официальном заседании гимн Венгрии вместо положенного по закону гимна «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запись исполнения венгерского гимна опубликована в группе Фейсбука «Закарпатье ТОП».

Авторы поста отмечают, что народные избранники, все до одного, прекрасно знают венгерский язык и с большим чувством исполняют «Himnusz» (так называется государственный гимн Венгрии).

Сообщается также, что местные правоохранители до сих пор никак не отреагировали на инцидент.

«У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакаться и стонать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий обкатан», – пишут в комментариях возмущённые украинцы.

Напомним, недавно экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что чиновников, депутатов, бизнесменов и население Закарпатской области Украины лишь по формальным признакам можно назвать подданными «Незалежной». По факту – все они уже давно являются гражданами Венгрии.

Между тем, накануне СБУ ворвалась в дом лидера венгров Закарпатья, в ответ Будапешт вызвал на ковёр посла Украины.

Как сообщал «Новый День», Служба безопасности Украины давно преследует активистов венгерских общин в Закарпатской области, обвиняя их в разжигании сепаратистских настроений и работе на венгерские власти.

В свою очередь, Венгрия требует от Киева прекратить дискриминацию своих соотечественников по языковому и культурному принципу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.12.20

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