МИД Украины вызвал посла Венгрии после скандала в Закарпатье

Посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто вызвали в МИД Украины после резкого выступления министра иностранных дел Петера Сийярто по поводу обысков, проведённых СБУ в доме лидера венгерской общины Закарпатья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», МИД Украины выразил протест венгерской стороне и потребовал от Будапешта не создавать «деструктивное напряжение» между странами.

«В Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии на Украине Иштвана Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях», – говорится в заявлении.

«Следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства», – цитирует ведомство Кулебу.

Кроме того, министр иностраннх дел Украины указал венгерскому послу на недопустимость действий депутатов территориальных обшин Закарпатья, которые на своём заседании спели венгерский гимн вместо украинского.

«Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины – депутаты объединенных территориальных общин – на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии», – приводит ТАСС заявление МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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