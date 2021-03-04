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Четверг, 4 марта 2021, 12:49 мск

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МИД Словакии извинился за намерение премьера страны «отдать Путину украинское Закарпатье»

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед своим украинским коллегой за шутку премьер-министра страны Игоря Матовича о готовности обменять Закарпатскую область соседней Украины на российскую вакцину «Спутник V», первая партия которой недавно прибыла в Братиславу.

Напомним, скандал разгорелся после того, как на вопрос радиослушателя в эфире словацкого радио, что именно премьер-министр пообещал Путину за российскую вакцину, Игорь Матович ответил – «Закарпатскую Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министру иностранных дел Словакии пришлось реагировать на возмущение официального Киева.

«Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины.

Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения», – написал Корчок на своей странице в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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