Будапешт требует от Украины прекратить издевательства над венграми Закарпатья

Венгерские власти отреагировали на провокацию боевика запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор», который, судя по растиражированному видео, угрожает расправой гражданам Венгрии и их детям, живущим в Закарпатье. Министр иностранных дел Петер Cийярто потребовал от Киева прекратить терроризировать граждан венгерской национальности.

«Украинские власти, вопреки обещаниям, продолжают и далее вести политику запугивания и нетерпимости», – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Поводом для скандала стал снимок, который является частью провокаций в отношении закарпатских венгров. 13 декабря украинские службы безопасности обвинили председателя одного из муниципалитетов Закарпатья в госизмене и нарушении суверенитета Украины за исполнение гимна Венгрии на митинге.

Будапешт намерен пристально следить за ситуацией в Закарпатье, так как венгры, проживающие в других соседних странах – Сербии, Словакии и Румынии – имеют гораздо больше прав, чем на Украине.

Ранее Будапешт заявлял, что намерен наложить вето на евроатлантические амбиции Украины.

Будапешт, Катарина Лане

Будапешт. Другие новости 17.12.20

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