Глава МИД Украины назвал «спекуляцией» видео с угрозами нацистов убивать венгров Закарпатья

Любые утверждения о том, что в Закарпатье запугивают граждан Украины венгерского происхождения, «являются безосновательной спекуляцией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто, который был вызван в МИД после скандала с исполнением украинскими депутатами территориальных общин в Закарпатье венгерского гимна вместо украинского.

Напомним, в ответ на пение депутатами гимна Венгрии украинские неонацисты распространили видео, в котором человек в камуфляже и балаклаве, вскидывая руку в нацистском приветствии, выступил с угрозами расправы в адрес народных избранников и их детей.

«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты от мадьяр. Помните: мы придём к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живёте, где работаете и где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии, иначе мы придём за вами и вашими детьми», – заявил неонацист.

Тем не менее глава МИД Украины в беседе с венгерским послом проигнорировал наличие данного видеодоказательства преследования венгров в «Незалежной».

«Любые утверждения о том, что на Украине якобы имеет место «запугивание» венгерской общины или ее части, являются безосновательной спекуляцией», – заявил Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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