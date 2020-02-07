Будапешт вновь поднял вопрос об ущемлении венгерского языка на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал Киеву на то, что проводимая в «Незалежной» тотальная украинизация – не должна приводить к уничтожению образования на венгреском языке в Закарпатье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам дипломата, Венгрию категорически не устраивает насильственное замещение венгерского языка украинским в школах, вместо того, чтобы сохранить их параллельное изучение.

«Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском в них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным», – заявил министр.

«Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели могут быть достигнуты одновременно», – настаивает глава МИД Венгрии.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Будапешт не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи закона «Об образовании», грубо нарушающие права национальных меньшинств.

Между тем, на Украине шокированы юридическим бездействием России в отношении киевского режима.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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