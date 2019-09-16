Венгрия заблокировала Украине доступ на саммит НАТО

Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне из-за позиции Венгрии. По правилам организации приглашение делегаций, не входящих в Альянс, принимается консенсусом.
Будапешт требует от Украины вернуть право закарпатским венграм свободу обучения на родном языке, которая была ограничена принятым ранее Верховной Радой и подписанным Петром Порошенко дискриминационным законом «Об образовании».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Венгрия заблокировала участие Киева в предстоящем саммите Североатлантического альянса, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
По его словам, проблема в отношениях с Будапештом досталась Киеву от прежней украинской власти.
«Эти проблемы мы унаследовали, они до сих пор не решены. Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом», – заявил Кулеба.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что саммит лидеров стран участниц НАТО состоится 3-4 декабря 2019 года.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Будапешт не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи закона «Об образовании», грубо нарушающие права национальных меньшинств.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 16.09.19
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