Москва готова ответить Зеленскому согласием на предложение возобновить отношения

Россия готова искать способы «развязки» двусторонних отношений с Украиной, если такое предложение поступит от президента Владимира Зеленского на встрече лидеров «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили и в Кремле, и в министерстве иностранных дел России.

При этом, пресс-секретарь президента РФ отметил, что формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к саммиту.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече», – пояснил Песков и добавил, что президенты встречаются не ради того, чтобы окончательно «завести в тупик» российско-украинские отношения.

«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», – пояснил Песков.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что не Москва виновна в разрыве отношений с Киевом.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», – заявил Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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