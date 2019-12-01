Порошенко: страх Зеленского перед Путиным ослабил международную поддержку Украины

Экс-президент Пётр Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его дипломатическая нерешительность и «страх перед Путиным» привели к ослаблению поддержки Украины на международных площадках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко написал на своей странице в Твиттере.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабела, потому что помогать можно только тем, кто этого хочет. Если кто-то боится обидеть Путина позицией по ПДЧ в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», – написал экс-президент, очевидно намекая на Владимира Зеленского и его администрацию.

Отметим, политические противники уже обвиняли Владимира Зеленского в «капитулянтстве» в связи с разведением войск в Донбассе.

Кроме того, антироссийские силы и «партия войны» на Украине развернули в принадлежащих Петру Порошенко СМИ кампанию, в которой предрекают «новую капитуляцию» Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.12.19

Зеленский торжественно напомнил, как Киев жестоко обманул Крым и Донбасс в 1991 году. / Москва готова ответить Зеленскому согласием на предложение возобновить отношения. / Путин едет на «нормандский саммит» – понять, чего хочет Зеленский. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»