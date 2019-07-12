Окружение Порошенко планирует импичмент Зеленского

Националистическое большинство Верховной Рады, представляющее главных фигурантов государственного переворота 2014 года на Украине, не собирается сдавать позиции, несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский.

Кроме того, по словам Погребинского, у «партии войны» есть план смещения с должности президента Владимира Зеленского.

Отказ утвердить отставку министра иностранных дел, откровенного русофоба Павла Климкина является лишь эпизодом в затяжной войне с новой властью, в которую вступает нынешний состав Верховной Рады.

«Думаю, это говорит о том, что в этом составе Верховной Рады доминируют люди, которые фактически не приняли как реальность, что есть новый президент и надо как-то с ним считаться, что это его право, которое нужно поддержать. Они это не собираются принимать, они готовятся к войне с ним и после парламентских выборов. Может быть, у них уже не будет таких замечательных возможностей, как спикер, большая фракция, но на войну они идут.

Я выскажу такую гипотезу, что у них есть план импичмента Зеленского, думаю, что где-то там за кулисами идёт очень серьёзная подготовка и разрабатывается тайминг, что за чем, кто-что и так далее.

Я считаю, что они не смирились с поражением Порошенко, не смирились с тем, что Порошенко поддержали только четверть избирателей. Они считают, что четверть – это и есть правда, это и есть проукраинские люди, а остальные голосовали неправильно, поэтому их надо научить», – приводит слова украинского политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.19

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