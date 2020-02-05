На Украине шокированы юридическим бездействием России в отношении киевского режима

Российская Федерация имеет все основания завалить судебными исками Украину в международных судах за вопиющие нарушения прав человека киевским режимом в течение последних пяти с лишним лет. Однако по неизвестным причинам не делает этого.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не торопится подавать встречные иски к абсурдным судебным претензиям «Незалежной».

«Так Россия же не подает иски в ЕСПЧ о нарушениях прав человека на Украине! А так можно было делать, начиная с февраля 2014 года. И это могли бы быть сотни исков! Где украинская власть несла ответственность. Что стало бы известно европейской общественности. И не только по линии ЕСПЧ», – недоумевает эксперт.

По его словам, именно бездействие России привело к тому, что Европа не в курсе творящейся на Украине жестокой дискриминации русскоязычного населения.

«И что, от Совета Европы есть претензии? Нет. Почему Россия не наступает, указывая на эти нарушения? Почему она оправдывается? Дело доходит до того, что украинская делегация требует, чтобы Россия ратифицировала хартию о языках – но это же вообще ни в какие ворота! Потому что сама Украина ее не выполняет! Причем не выполняет хамски, нагло! Разве Россия требовала за это как-то наказать Украину? Нет!», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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