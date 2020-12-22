Украинские депутаты потребовали отменить штрафы за использование русского языка в бизнесе

Часть депутатов от партии Зеленского «Слуга народа» взбунтовалась против своего шефа и направила в Верховную раду законопроект об отмене штрафов за использование русского языка в сфере обслуживания и в целом в бизнесе.

Штрафы предусмотрены принятым ещё при Порошенко и поддержанным Зеленским законом о языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о регистрации законопроекта № 4528 сообщил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок.

Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции Слуга Народа оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен...

Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей.

Попрошу вас, если вы считаете, что я прав, и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе.

Давайте руководствоваться рациональными категориями, тем более, что они записаны в Конституции...», – написал Бужанский в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.12.20

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