На Украине вся реклама переводится на «державную мову»

На Украине с 16 января будет запрещена любая реклама на негосударственных языках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

«16 января 2020 года вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», – говорится в заявлении.

Исключение сделано только для вещателей на страны ЕС. Им разрешено, размещать рекламу не только на украинском, но и на языке соответствующей страны Евросоюза.

Напомним, при президенте Петре Порошенко украинский парламент принял дискриминационные законы «Об образовании» и «О языке».

Новый президент Зеленский так и не приступил к пересмотру положений законов, нарушающих права человека на Украине, несмотря на требование европейской «Венецианской комиссии» и части украинского депутатского корпуса.

Как сообщал «Новый День», Будапешт не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Венгрия не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи законов «Об образовании» и «О языке», грубо нарушающих права национальных меньшинств.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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