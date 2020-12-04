В Киеве обнаружился острый дефицит украиноговорящих поваров и официантов

Закон о тотальной украинизации, предписывающий обязательное общение исключительно на мове, необходимо отменить или пересмотреть, иначе в столице Украины и других городах некому будет обслуживать клиентов и готовить борщ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

«Пойдите в любой киевский ресторан, для чего так далеко ехать на Закарпатье? И скажите – «Я хочу пообедать». Вам официант: «Вы хотите пообедать?». Сразу меню на каком языке даст? На русском. Ну все почти, я бы сказал – 70% сферы обслуживания на русском языке. Во-первых, она в частных руках – государственного ничего нет.

Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает – главное, чтобы он был профессионалом. Официант, бармен, повар и тому подобное. Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить – ну, а что, Креминь (Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, – прим. «НД».) наденет колпак и фартук, и будет варить борщ украинский?!», – негодует политик.

По его словам, принятые украинским парламентом законы о языке и об образовании, прямо противоречат конституции страны и международному праву.

«Слушайте, наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду надо лет десять, чтобы это все разобрать. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Поднимите этот закон – четко написано: «В бытовом общении нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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