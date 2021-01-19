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Вторник, 19 января 2021, 05:16 мск

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На Украине за три дня поступило сто доносов за обслуживание на русском языке

Тарас Креминь. Фото: dsnews.ua

После введения 16 января запрета на использование русского языка в сфере обслуживания из разных регионов Украины поступило сто жалоб в адрес уполномоченного «по правам украинского языка» Тараса Креминя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Креминь рассказал в эфире украинского телевидения.

По его словам, доносы в основном касались отсутствия украиноязычных версий сайтов торговых сетей, а также наличия в магазинах информационных вывесок, табличек и ценников на русском языке.

Особое удовлетворение языкового омбудсмена вызвало то, что поступили четыре жалобы из русскоязычной Одессы.

Напомним, на Украине с 16 января сотрудники магазинов, ресторанов, кафе, фитнес-залов, салонов красоты, парикмахерских и других заведений обязаны начинать разговор с посетителями только на украинском языке. Персонал может перейти на другой язык только по просьбе клиента.

Также на украинском языке должна предоставляться информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке.

Для нарушителей новых требований предусмотрены штрафы, но они будут введены с 16 июля 2022 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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