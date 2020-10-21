На Украине потеряют работу все, кто не владеет мовой «на должном уровне»

На Украине все, «от ученика до президента», будут обязаны сдать экзамен на владение украинским языком. Кто не справится с заданием, потеряет работу. Пока ограничительная мера коснётся госслужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный уполномоченный «по защите государственного языка» Тарас Креминь.

По его словам, такой подход является «цивилизованным и демократическим».

«Я убежден, что тестирование на уровень владения языком крайне необходимо, если мы хотим называться цивилизованной страной. Чиновники должны продемонстрировать, что они придерживаются действующего законодательства, в том числе языкового закона...

Если уровень владения государственным языком не будет соответствовать стандартам, чиновника надо увольнять. Кроме того, экзамены должны сдавать все – от ученика до президента. Это нормальная демократическая практика», – приводит «ПолитНавигатор» слова уполномоченного по украинскому языку.

Ранее назначенный президентом Зеленским Креминь заявлял, что все, кто «заражён русским самосознанием», должен подвергнуться насильственной украинизации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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