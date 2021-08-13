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Пятница, 13 августа 2021, 11:01 мск

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На Украине назначат уполномоченных по украинизации в каждый город и село

Креминь. Фото: Верховная рада

В каждом центральном и местном органе исполнительной власти Украины будут введены ответственные за реализацию закона о государственном языке в статусе заместителя руководителя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

«Центральные органы исполнительной власти и местные власти должны определить профильных заместителей руководителей, ответственных за осуществление языкового законодательства. Эффективное внедрение языкового законодательства на всех уровнях – это вопрос одобрения украинского языка как государственного», – написал Креминь у себя в Фейсбуке.

На инициативу отреагировал известный украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Пацаны входят во вкус. Перекладывать бумажки, запрещать, навязывать – единственное, что они умеют. Поэтому украинизация будет продолжаться и углубляться... Все больше государственных денег и усилий будет вкладываться в никому не нужную фигню. Сложно сказать, чем это закончится. Но то, что каждому ЖЭКу будет спущен циркуляр по правильной украинизации, можно не сомневаться», – зло иронизирует Чечило.

Между тем, прозвучала резкая критика в адрес Креминя и со стороны националистов, которые наоборот – возмущены неэффективно проводимой украинизацией.

«Вы хоть из кабинетов иногда выходите. Ощущение, что вы в другом мире живёте! Практически каждая вывеска баз отдыха в пгт.Затока Одесской области росмовою (на русском языке – прим. «НД»), всё обслуживание исключительно росмовою, все аниматоры на базах отдыха ведут свои шоу-программы исключительно росмовою. На всех базах отдыха нонстоп работают российские каналы, начиная от НТВ и заканчивая каналом «Победа», где нонстоп фильмы о ВОВ. О каких исполнениях языкового закона может идти речь?!

И такая ситуация не только в Одесской области, то же – в Херсонской. Вы поезжайте на пляжи Чёрного моря – может прозреете?!», – негодует жительница Западной Украины, приехавшая на отдых в Одесскую область.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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