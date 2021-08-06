Украинский омбудсмен призвал русскоязычных самодепортироваться из страны

Жители Украины, недовольные языковой политикой центральной власти, имеют право сформулировать и высказать претензии, но – «перед своей отправкой в другие страны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине при президенте страны Тарас Креминь.

«Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения...

Поэтому – кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство – пожалуйста, сформулируйте это всё перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными», – приводит слова Креминя «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал «любящим Россию» жителям ЛДНР спасать детей и поскорее убираться из Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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