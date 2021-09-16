Украинский языковый омбудсмен инициировал закрытие ведущих телеканалов страны

Уполномоченный Украины по «защите государственного языка» Тарас Креминь призвал на ближайшем заседании Совбеза Украины (СНБО) вынести решение о блокировке ряда ведущих телевизионных каналов страны за «распространение русского языка».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», под жёсткие санкции за «наглое и систематическое нарушение языкового закона» должны попасть телеканалы «Интер», «1+1», «Украина», ICTV и «Мега».

По словам языкового омбудсмена, эти каналы до сих пор не организовали полное дублирование кинофильмов на украинский язык и продолжают использовать титры, хотя получили строгое предписание ещё 16 июля.

Креминь призвал Совбез и Нацсовет по вопросам телерадиовещания «занять принципиальную позицию» и заблокировать вещание указанных телеканалов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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