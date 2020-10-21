Сплошная «диглоссия»: на Украине никак не могут вытравить русский язык из школ

Запрет с первого сентября преподавания на русском языке в украинских школах не привёл к отказу от русской речи учителей и учеников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с возмущением заявила старший научный сотрудник Института украинского языка Национальной академии наук Украины Оксана Данилевская в ходе Национального круглого стола «Мова» («Язык»).

По её словам, во всех украинских школах, за исключением Западной Украины, воцарилась «диглоссия» – использование того или иного языка, в зависимости от условий.

«Кажется, абсолютно монолингвальная ситуация в украинском школьном образовании. Но исследование, которое мы проводили, говорит: на самом деле пространство украинских школ по всей стране, за исключением разве что западных областей, двуязычное. И массовый опрос показывает: граждане Украины слышат не только украинскую речь или не слышат ее вообще в общеобразовательных школах», – тревожится Данилевская.

«В больших городах школы на самом деле являются двуязычными. Сложился парадокс. Когда в школах проявляется диглоссия – когда речь распределяется функционально. На украинском языке лучшего или худшего качества ведется преподавание. Но языком общения на переменках, вне школы, детей между собой, учителей с родителями является русский язык. Это не способствует формированию украиноязычной стойкости», – возмущается она.

Филолог констатировала, что формальный перевод школ на украинский язык преподавания не привёл к «желаемому эффекту» и призвала заставить учителей говорить на мове не только на уроках, но и «повсеместно» вне классов.

«Если так смотреть на ситуацию в образовании, то следует задуматься. Одни декларативные лозунги, одни убеждения, что достаточно провозгласить школы украиноязычными, не сработают. Мы видим, что это не всегда так...

Чтобы механизм работал полностью, мы должны установить четкие требования к педагогическим работникам», – заявила Данилевская.

Симферополь, Валентин Карамазов

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