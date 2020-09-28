Ежедневное исполнение гимна Украины в школах обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева подан иск с обжалованием обязательного ежедневного исполнения украинского гимна в школах перед первым уроком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба суда.

Сообщается, что ранее Киевский горсовет предписал учителям и ученикам обязательно петь хором вживую, а не просто прослушивать аудиозапись.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску о признании противоправным частично решение №433/9512 от 30.07.2020 года «Об обязательном исполнении Государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности», – говорится в сообщении.

В Окружном суде добавили, что истец попросил отменить пункт, в котором предписывается обязательное ежедневное исполнение гимна.

Как сообщал «Новый День», только 24% родителей украинских школьников приветствовали исполнение гимна «Незалежной» перед началом занятий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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