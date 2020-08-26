Украинцы без энтузиазма встретили инициативу ежедневного исполнения гимна страны в школах

Только 24% родителей украинских школьников приветствуют ежедневное исполнение гимна «Незалежной» перед началом занятий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает проводившая опрос украинская компания маркетинговых исследований и консультационных услуг Intelconn.

Так, 26% родителей крайне отрицательно отнеслись к идее. Равнодушие к инициативе проявили 50% опрошенных.

Как известно, круглосуточное исполнение украинского гимна в любых местах и обстановке практиковалось жителями «Незалежной» шесть лет назад во время Евромайдана, с которым украинцы связывали надежды на светлое и обеспеченное будущее.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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