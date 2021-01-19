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Вторник, 19 января 2021, 06:03 мск

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В Одессе нацисты намерены сжечь магазин еврейской кухни и убить владельцев

Заведение, которое грозятся уничтожить нацисты. Фото: «Страна.УА»

В Одессе выходка украинских неонацистов грозит перерасти в международный скандал. Владельцы местного магазина еврейской кухни после введения закона, предписывающего обслуживать клиентов исключительно на украинском языке, переписали рекламное объявление на мову, используя русский алфавит. Неонацисты обвинили их в «намеренном издевательстве над государственным языком».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в адрес владельцев магазина, жены и мужа (гражданин Израиля) посыпались угрозы физической расправы и уничтожения заведения. Гневные посты в соцсети изобиловали антисемитскими оскорблениями, которые сопровождались фотографиями гитлеровцев в нацистской форме.

Владельцы заведения уже обратились в правоохранительные органы и в посольство Израиля с призывами спасти их имущество и жизни.

«Я публиковала рекламу со старого китайского телефона. Там нет украинской раскладки. Поэтому дала текст без украинских букв, с русской клавиатуры. Это не издевательство над языком, а просто техническая проблема. После этого посыпались угрозы. Пишут, что подожгут помещение и сломают челюсть. Решила подавать заявление в СБУ об угрозах. Мой муж, гражданин Израиля, просто в шоке от содержания угроз – очень много прислали нацистских фото времен Второй мировой войны. Очень много угроз антисемитского толка», – цитирует хозяйку заведения Ирину Машкович украинское издание «Страна.УА».

Напомним, после введения 16 января запрета на использование русского языка в сфере обслуживания из разных регионов Украины поступило сто доносов в адрес уполномоченного «по правам украинского языка» Тараса Креминя.

Ранее на посла Израиля на Украине неонацисты обрушили потоки грязных оскорблений за то, что он назвал Степана Бандеру коллаборационистом и пособником фашистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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