Украинские пользователи Twitter обрушили потоки антисемитской брани на посла Израиля

Публикация израильского посла на Украине Джоэля Лиона о недопустимости нацистских маршей в Киеве вызвала в его адрес потоки грязной брани антисемитского характера со стороны украинских комментаторов.

Как сообщал «Новый День», накануне посол выступил с заявлением в Твиттере о том, что для Украины настало время признать своё нацистское прошлое и перестать прославлять пособников немецких фашистов.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины признать своё прошлое», – написал Джоэль Лион, комментируя сообщение украинских СМИ о марше, который прошёл в Киеве 1 января.

К сегодняшнему дню под публикацией изральского посла граждане Украины оставили сотни нецензурных оскорбительных комментариев на украинском и английском языках и даже грозили физической расправой.

«Вы не дипломат, объединяющий народы. Вы – невежественный чиновник, воспитанный на московской лжи. Таких идиотов часто использует кремлевская террористическая группировка. Учите материальную часть – историю, а не советские учебники. Позор еврейскому послу», – так звучит один из самых «мягких» комментариев от пользователей из Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.01.21

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