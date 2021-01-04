Израиль теряет терпение – посол на Украине выступил с заявлением

Для Украины настало время признать своё нацистское прошлое и перестать прославлять пособников немецких фашистов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.
Возмущение Лиона вызвал устроенный в Киеве националистический марш в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры.
«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины признать своё прошлое», – написал израильский посол, комментируя в Твиттере сообщение украинских СМИ о марше, который прошёл 1 января.
Напомним, ранее Джоэль Лион призвал власти Украины пресечь рост антисемитских проявлений в стране и ввести в административное и уголовное законодательство определение антисемитизма.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 04.01.21
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