Министерство иностранных дел Израиля потребовало от украинских властей безоговорочного осуждения марша в честь дивизии СС «Галичина», прошедшего в Киеве 28 апреля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят.

Еврейское государство крайне обеспокоено тем, что власти Украины позволяют неонацистам проводить в центре украинской столицы парады в честь тех, кто причастен к ужасным преступлениям во время Холокоста. По словам Хаята, бороться с антисемитизмом – «не только внутреннее дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, где бы они ни находились».

«Мы осуждаем прославление нацистских пособников, которое продолжается, и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и будет предотвращать их повторение», – написал пресс-секретарь МИД Израиля в Твиттере.

Между тем, Берлин не стал осуждать украинские власти. Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен возложила вину за разрешённый властями Украины марш в честь гитлеровской дивизии СС «Галичина» на некие «волонтёрские организации».

Вместе с тем, в заявлении посла не прозвучало ни слова критики в адрес официального Киева, при попустительстве которого в «Незалежной» давно реабилитирован нацизм.

Симферополь, Валентин Карамазов

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