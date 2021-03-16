Тень Бандеры: Украина может окончательно рассориться с Израилем и Польшей

На Украине разразился очередной скандал с присвоением имён известных нацистов знаковым объектам. Сегодня Львовский облсовет выступил с инициативой переименования футбольного стадиона «Арена Львов» в стадион «имени Степана Бандеры».

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», соответствующее предложение депутата от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Соломии Рыботицкой поддержали 68 депутатов областного парламента.

Предложение уже внесено в кабмин Украины.

Напомним, ранее тернопольские депутаты присвоили имя другого нациста Романа Шухевича местному стадиону. Это вызвало резкую реакцию посла Израиля на Украине. В свою очередь, власти польского города Замость (побратима Тернополя) разорвали все отношения с тернопольскими властями.

По словам украинских экспертов, в качестве первой меры Польша и Израиль могут добиться отмены любых международных матчей на тернопольском и львовском стадионах.

Напомним, Варшава и Тель-Авив регулярно выступают с резкой критикой реабилитации нацизма на Украине при полном попустительстве центральной власти в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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