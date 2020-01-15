Киев отмахнулся от публичного осуждения Израилем прославления Бандеры на Украине

МИД Украины отказался отвечать по существу израильских претензий по поводу героизации официальным Киевом украинских организаторов геноцида евреев во время Второй мировой войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня МИД Израиля вслед за послом этой страны повторно осудил Украину за поддержку антисемитских маршей в Киеве и Львове 2 января 2020 года.

«Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине. В ответ на это и на публикации в украинской прессе министерство иностранных дел Израиля выражает осуждение этих явлений.

Память о Холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны... Напротив, это – первостепенный долг и обязанность каждого израильского дипломата, представляющие общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру», – говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

В ответ МИД Украины проигнорировал тему героизации Бандеры и Шухевича официальными властями «Незалежной». В Киеве заявили, что украинские «органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы» с проявлениями антисемитизма.

Мало того, МИД Украины намекнул на проявленный пособниками нацистов «героизм» в борьбе против СССР за «независимость» страны.

«Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости, в частности в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины», – завили в украинском ведомстве.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион обнародовали совместное заявление, в котором осудили и назвали оскорбительным чествование в Киеве и Львове деятелей Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), организовавших уничтожение евреев.

Однако Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко выразил возмущение в связи с протестом посла Израиля в Киеве и указал ему на то, что израильское посольство на Украине «искусственно» поддерживает деструктивную публичную дискуссию, вмешиваясь во внутреннюю политику «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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