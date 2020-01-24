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Пятница, 24 января 2020, 04:16 мск

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Фашист и агент Гитлера: ЦРУ подложило Украине «антисемитскую свинью»

Центральное разведовательное управление США обнародовало очередную порцию рассекреченных документов, касающихся, в том числе событий 1941 года на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о докладе американской разведки, датированном 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – говорится в аннотации ЦРУ к докладу.

Разведчики США в своих донесениях прямо называют Степана Бандеру «фашистом» и «агентом Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – цитирует телеканал «Звезда» часть текста документа.

«10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков» – говорится в одном из донесений.

Напомним, посольство Израиля в Киеве и МИД Израиля выступили недавно с резкими осуждениями проявлений антисемитизма и героизации нацистского коллаборациониста и преступника Степана Бандеры на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.01.20

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