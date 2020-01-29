В Киеве заявили о наступлении Запада на украинский неонацизм

Государственные органы западных стран начали открыто признавать разгул неонацизма на Украине.

Пока нет публичных заявлений от официальных лиц, однако последние инициативы разведывательных и антитеррористических структур США и Великобритании свидетельствуют об озабоченности проводимой киевским режимом политики реабилитации фашизма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила в Киеве украинский журналист Ирина Гаврилова.

В частности она упомянула доклад ЦРУ об «агенте Гитлера» Степане Бандере.

«То, что он (доклад) появился именно сейчас, говорит о том, что наших западных партнёров очень пугают обострения нацизма на Украине. Мы ведь привыкли говорить, что «фашизма у нас нет, антисемитизма нет». А тут даже международное сообщество подтверждает: «Нет, ребята, вы славите идеолога украинского фашизма». И, в общем-то, это говорит о том, что Запад пугает такая тенденция.

Мы же видели, что недавно в Британии тризуб объявили радикальным националистическим символом. Главное, что объявили, а уже как они назад там стали действовать- это уже второй вопрос. Главное, что такая тенденция обозначена и в Британии, и в США, и в европейских государствах.

То есть, мир однозначно показывает: «Мы недовольны тем, что на Украине процветает нацизм», – отметила Гаврилова и потребовала пересмотреть государственную политику по героизации украинских нацистов.

«Нас из современной идеологической повестки заталкивают на 100 – 200 лет назад и призывают чествовать тех, кто призывал вырезать поляков, евреев, русских, делать этнические чистки, «Украина для украинцев», или безлюдная Украина», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинской журналистки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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