В Великобритании приравняли к террористическим символам герб Украины

Британская полиция приравняла государственный герб Украины – трезубец – к террористическим и экстремистским символам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», национальная полиция Великобритании разработало для сотрудников правоохранительных органов, медицинских и образовательных учреждений пособие для распознавания экстремистской символики.

В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, наряду со свастикой, другими фашистскими символами и знаком полка «Азов» размещен трезубец князя Владимира, с февраля 1992 года являющийся государственным гербом Украины: авторы издания опубликовали фото с соответствующей татуировкой и подписью «Украинский трезубец (националистический)".

Посольство Украины в Великобритании назвало этот факт возмутительным и потребовало убрать госсимвол из документа.

В британской полиции настаивают, что пособие создавалось с информационной целью, и в нем указано, что деятельность многих групп, чьи символы включены в сборник, не является криминальной.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 19.01.20

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