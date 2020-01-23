И так все узнали: британская полиция удалит изображение украинского герба из антитеррористического пособия

Полиция Великобритании под нажимом Киева приняла решение изъять из антиэкстремисткого пособия для врачей и учителей изображение герба Украины в виде татуировки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается в официальном Твиттере представительства Украины в Соединённом королевстве.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!» – радуются в украинском посольстве.

По мнению экспертов, поднятый украинской стороной дипломатический шум привёл к стопроцентной узнаваемости нательного символа украинских националистов, прибывающих в Великобританию. Кроме того, они уверены, что британская полиция продолжит негласный надзор за экстремистами из «Незалежной».

Как сообщал «Нвый День», ранее полиция Великобритании приравняла государственный герб Украины – трезубец – к террористическим и экстремистским символам.

Полиция разработала для сотрудников правоохранительных органов, медицинских и образовательных учреждений пособие для распознавания экстремистской символики.

В разделе организаций, исповедующих идею доминирование белой расы, наряду со свастикой, другими фашистскими символами и знаком полка «Азов» (запрещён в РФ) размещен трезубец князя Владимира, с февраля 1992 года являющийся государственным гербом Украины: авторы издания опубликовали фото с соответствующей татуировкой и подписью «Украинский трезубец (националистический)».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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