В Израиле сочли лицемерной и циничной выходку Зеленского накануне траурного мероприятия

Отказ президента Украины Владимира Зеленского занять своё место в зале, где проходит форум памяти Холокоста, «вызывает недомение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сотрудники мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме.

Кроме того, Зеленский сознательно поставил в неудобное положение организаторов, принуждая их к неуместным шагам.

«Сегодня утром президент Украины заявил, что не будет участвовать в форуме памяти Холокоста, объяснив это тем, что передает свои места в зале пережившим Холокост. Президенту было объяснено, что все лица, пережившие Холокост, получили ответ на их просьбы (предоставить места) в течение последних дней. В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным.

Это решение (Зеленского) вызывает недоумение и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», – цитирует ТАСС пресс-службу Яд Вашем.

Напомним, ранее Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что делегация Украины «уступает» свои места в зале пережившим холокост евреям, которым якобы не хватило мест, вольно или невольно намекнув, таким образом, на «недостойное» поведение организаторов.

Как сообщал «Новый День», ранее организаторы Форума отказались предоставить слово на трибуне для выступления президентам Польши и Украины.

Польский лидер Анджей Дуда отказался от поездки на траурные мероприятия.

Отметим, что посольство Израиля в Киеве и МИД Израиля выступили недавно с резкими осуждениями проявлений антисемитизма на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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