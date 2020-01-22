В Кремле отказали Зеленскому во встрече с Путиным в Иерусалиме

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на памятных мероприятиях в Иерусалиме не состоится, несмотря на запрос украинской стороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, насыщенный график российского президента в Израиле не оставляет Путину время на встречи с лидерами других государств.

Вместе с тем, Ушаков не исключил возможность краткого «общения на ногах».

«Никаких двусторонних встреч в Иерусалиме с лидерами других государств (а их там будет более 40) у Путина не планируется. Программа визита настолько насыщена мероприятиями, что на это нет времени.

Запросы на общение поступали, в том числе и от Зеленского, но из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны. Хотя формально российская сторона никому не отказывала. Возможно, произойдет «общение на ногах», – заявил Ушаков.

Между тем, в Киеве уже заявили, что определились с темой возможного разговора между Зеленским и Путиным.

«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если встреча все же состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», – заявили в Офисе украинского президента.

Напомним, лидеры ряда государств приедут в Израиль 23 января и посетят мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме, где состоится форум памяти Холокоста.

Между тем, организаторы Форума отказались предоставить слово для выступления президентам Польши и Украины.

Польский лидер Анджей Дуда уже отказался от поездки в Израиль. Отметим, что посольство Израиля в Киеве и МИД Израиля выступили недавно с резкими осуждениями проявлений антисемитизма на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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