Верховный суд Украины запретил называть неонацистами украинских неонацистов

Верховный суд Украины подтвердил своим решением вердикт суда нижестоящей инстанции в отношении телеканала «Громадское ТВ», которому запретили называть неонацистской украинскую ультраправую группировку С14 (запрещена в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд не удовлеторил жалобу юристов телеканала и оставил в силе наложенный ранее штраф и предписанное требование извиниться перед неонацистами.

В «Громадском ТВ» уже заявили, что подадут апелляцию на вердикт Верховного суда Украины в Европейский суд по правам человека.

В защиту телеканала уже выступило украинское отделение американской неправительственной организации Freedom House.

В Freedom House Ukraine заявили, что решение суда является опасным прецедентом и наступлением на свободу мысли и слова на Украине.

В организации подчеркнули, что суд встал на защиту ультраправых групп, «которые используют силу против людей из разных этнических или религиозных сообществ, или с противоположными политическими и культурными взглядами».

Ранее возмущение решениями украинских судов выразили в ОБСЕ.

Как сообщал «Новый День», организаторы форума памяти Холокоста, который пройдёт в Иерусалиме 23 января, отказались предоставить слово для выступления президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, посольство Израиля в Киеве и МИД Израиля выступили недавно с резкими осуждениями проявлений антисемитизма на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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