ПАСЕ решила разобраться с разгулом нацизма на Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы сразу после возобновления прерванной коронавирусом сессии направит на Украину дополнительную миссию для подробного и детального расследования чрезвычайно высокого уровня ультраправого экстремизма в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Социал-демократической партии Австрии, член ПАСЕ Стефан Шеннах.

Поводом к отправке миссии послужила волна жестоких нападений радикалов из различных неонацистских группировок на активистов умеренных партий, призывающих к борьбе с националистическими проявлениями и к миру в Донбассе.

Кроме того, ранее власти Израиля неоднократно призывали Киев пресечь многочисленные антисемитские акции на Украине.

«Думаю, когда мы вернемся к постоянной работе, мы направим дополнительную миссию на Украину специально для расследования этого ультраправого экстремизма. Я сделал соответствующую позицию в мониторинговый комитет и в бюро Совета Европы. Думаю, уже пора сделать по этому поводу специальный доклад», – заявил Шеннах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.20

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