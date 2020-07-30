Вашингтон потребовал от Киева немедленно расследовать нападение на синагогу в Мариуполе

Посольство США на Украине выразило глубокую обеспокоенность и ждёт быстрого и тщательного расследования в связи с нападением неизвестного на местную синагогу и прихожан в Мариуполе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице американской дипломатической миссии в Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме», – говорится в заявлении.

В полиции поспешили заверить, что устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже возбуждено дело по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений).

«Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. В розыске подозреваемого задействованы опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции», – сообщили в МВД города.

Напомним, накануне в ПАСЕ заявили, что направят на Украину дополнительную миссию для подробного и детального расследования чрезвычайно высокого уровня ультраправого экстремизма в «Незалежной».

Ранее власти Израиля неоднократно призывали Киев пресечь многочисленные антисемитские акции на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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