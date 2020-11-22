Еврейские организации Украины намерены добиваться западных санкций против киевских политиков

Героизация властями «Незалежной» украинских пособников нацистов времён Великой Отечественной войны не останется без ответа еврейских организаций страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Общественный деятель отметил, что за антисемитские бесчинства, происходящие с пугающей частотой на Украине, отвественны, прежде всего, политические организации и власти страны, которые не только не замечают преступных акций неонацистов, но и в ряде случаев потакают им.

Долинский пообещал привлечь к проблеме внимание Запада и добиться введения санкций против виновных в разгуле антисемитизма украинских политиков всех уровней.

«Антисемитские настроения в украинском обществе достаточно сильны, и этого нельзя отрицать – это видно, например, если вы посмотрите социальные сети, такие проявления есть в средствах массовой информации, у некоторых политиков они проскальзывают.

Но что самое главное в этом всём – не происходит осуждения и реакции со стороны общества, вернее, отрицание есть, но она на уровне «Нет, этого ничего нет. Это всё московские агенты. Это всё клевета и ложь на Украину, а у нас всё хорошо и антисемитизма нет».

Был смешной случай, глава государства выступает в херсонской синагоге и говорит «у нас антисемитизма нет». Хотя за неделю до этого эту синагогу хотели сжечь – в неё кидали бутылки с зажигательной смесью.

У нас присутствует антисемитизм, как политический, бытовой, вандализм на местах массового захоронения евреев времён холокоста и еврейских кладбищах, против синагог, физические нападения.

Уже практически в каждом городе и в каждом селе стоят сотни памятников нацистским коллаборантам, в основном это на Западной Украине, но в том числе и в Центральной и даже в Восточной Украине. Эта зараза распространяется, и это делается лживо и коварно.

Например, человек, который в 1941 году пошёл к нацистам служить во вспомогательную полицию, и который участвовал в массовых убийствах женщин и детей, причём тысяч и десятков тысяч, ему ставят памятники.

Вот, например, на днях, в Тернопольском районе поставили такой памятник человеку, который служил в зондеркоманде 4а группы «Ц», которые в Киеве в Бабьем Яру убили 34 тысячи евреев 29-30 сентября 1941 года, это официальный факт. И этому человеку на здании библиотеки в его селе вешают доску и пишут, что он какой-то герой Украины», – возмущён Долинский.

«Это всё дикая, преступная и скандальная деятельность, которая будет подлежать рассмотрению. Мы этого так не оставим, все те, кто это делают, будут приведены к ответственности.

Сейчас мы не можем привлечь их к уголовной ответственности, но моральную и политическую, и любую другую ответственность, которой мы сможем для них добиться, они будут нести. В том числе, мы будем обращаться в международные организации, пытаться закрывать им въезд в Европу и накладывать различные санкции», – приводит «ПолитНавигатор» слова главы Украинского еврейского комитета.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.11.20

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