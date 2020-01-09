Украина потребовала от Израиля не трогать «антисемитских свиней»

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко выразил возмущение в связи с протестом посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона по поводу массового факельного шествия в Киеве и Львове в честь гитлеровских коллаборационистов, участвовавших в геноциде евреев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Надоленко указал Лиону на то, что израильское посольство на Украине «искусственно» поддерживает деструктивную публичную дискуссию, вмешиваясь во внутреннюю политику «Незалежной».

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», – говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

По словам Надоленко, чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича является «возрождением и сохранением национальной памяти украинцев» и добавил, что дискуссия по этому поводу должна проходить в экспертной среде, а не по дипломатической линии.

Ранее МИД Украины выразил протест послу Польши в Киеве, который также был возмущён прославлением Бандеры.

Как известно, 2 января послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион обнародовали совместное заявление, в котором осудили и назвали оскорбительным чествование в Киеве и Львове деятелей Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

Напомним, международная политическая дискуссия об истинных зачинщиках Второй мировой войны и виновниках Холокоста началась с лёгкой руки президента РФ Владимира Путина, который назвал посла довоенной Польши в Берлине Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньёй» за пособничество Гитлеру в геноциде евреев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.20

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