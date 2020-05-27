Киевский суд признал нацистской символику украинской дивизии СС «Галичина»

Окружной административный суд Киева постановил считать нацистской и запретил на территории Украины символику созданной в 1943 году на Западной Украине дивизии СС «Галичина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил известный на Украине борец с реабилитацией нацизма, депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Депутат отметил, что признаны также незаконными действия одиозного Института нацпамяти, который активно пропагандирует нацизм и идеалы гитлеровских пособников Бандеры и Шухевича.

«Действия Института нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен – СС Галичина. Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей», – написал Бужанский в своём телеграм-канале.

Отметим, члены украинских еврейских организаций и активисты левых сил давно ведут борьбу с пропагандой нацизма на Украине, однако им впервые удалось довести дело до судебного решения.

Напомним, во Львовской области и других регионах Западной Украины вошло в практику торжественное чествование украинских нацистов времён Второй мировой войны.

Недавно на официальном сайте Львовской областной государственной администрации было размещено поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии СС-«Галичина».

Как сообщал «Новый День», посольство Израиля на Украине и МИД Израиля неоднократно призывали украинские власти прекратить чествование украинских пособников гитлеровских фашистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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