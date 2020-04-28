«Он же еврей!» – израильский эксперт поражён «политической подлостью» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский превзошёл в «никчёмности, ограниченности и подлости» своего предшественника Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала Iton-TV заявил израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

По словам Кедми, Зеленский не только не оправдал надежды проголосовавших за него избирателей, но и пошёл на поводу у украинских нацистов.

«Если Зеленский – это лучшее, что есть – Господи, спаси Украину! Все самые осторожные, самые чёрные предположения, которые были и высказывались тогда – действительность оказалась еще хуже.

Абсолютная никчёмность этого человека, ограниченность, непонимание – ни в какой стране он живёт, ни в каком мире, и что надо делать, кроме как морочить голову публике со сцены по написанным тебе текстам, – у него ничего нет!

И это всё во главе Украины? За прошедший год он не выполнил ни одного предвыборного обещания… По своей политической подлости он превзошёл даже Порошенко.

Еврей, у которого отец был офицером Красной Армии, дошёл до той низости, того оскорбления, которое он произнёс в Польше (о вине СССР в Холокосте – прим. «НД»). Он допустил то, что памятник командиру его деда (маршалу Жукову) снесли, и он ничего не сказал.

Сегодняшняя Украина катится впереди Польши по попыткам смыть весь тот вклад, который сделали украинцы во Вторую мировую войну и в Отечественную войну – в победу над фашизмом. Имея наглость, прославляя бандеровцев, говорить о вкладе Украины, бандеровской Украины в победу над нацизмом! Это – президент, которому у нас аплодировали, он же еврей!», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.20

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